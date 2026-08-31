ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цялата РЗИ в Пловдив изпрати с бурни аплодисменти ...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23481617 www.24chasa.bg

Тир се вряза в мантинелата на магистрала "Тракия" край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

3096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Катастрофиралият тир Кадър: Фейсбук/Магистрала Тракия

Няма пострадали хора, но колоната е 4 км

Тир помля мантинелата на магистрала "Тракия" край Пловдив - на 148-149-и км в посока София. Сигналът е получен в полицията около 16,40 ч., а според предварителната информация няма пострадали хора. Екипи на ОДМВР – Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона. Водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители, призовават от МВР.

Шофьори съветват да се отбива на пътен възел "Белозем", след това - по това по маршрута Шишманци - Маноле - Рогош - пътен възел "Трилистник" и отново на магистралата.

Катастрофиралият тир Кадър: Фейсбук/Магистрала Тракия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)