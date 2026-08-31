Тир се вряза в мантинелата на магистрала "Тракия" край Пловдив

Няма пострадали хора, но колоната е 4 км

Тир помля мантинелата на магистрала "Тракия" край Пловдив - на 148-149-и км в посока София. Сигналът е получен в полицията около 16,40 ч., а според предварителната информация няма пострадали хора. Екипи на ОДМВР – Пловдив обработват произшествието и подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона. Водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители, призовават от МВР.

Шофьори съветват да се отбива на пътен възел "Белозем", след това - по това по маршрута Шишманци - Маноле - Рогош - пътен възел "Трилистник" и отново на магистралата.