Иван Турчина лежи в гръцки затвор за обир на бижутерия, у нас го издирват за грабеж на 5 млн. лева

Осъден е на 10 г. в Кавала, в България 20 г. остана недосегаем за правосъдието въпреки десетките арести за различни престъпления

Иван Ценков-Турчина, когото българските власти издирват за рекордния грабеж на 5,276 млн. лева от инкасо автомобил, е в гръцки затвор. Той е получил присъда за въоръжен грабеж на бижутерия в центъра на Кавала, недалеч от Офринио. При ареста му гръцките полицаи установили, че България вече го търси с европейска заповед за арест за организиран въоръжен грабеж.

Гърците не дават подробности за задържането на Ценков. Според публикация на местната полиция обаче има задържан българин, чието описание съответства на Турчина. Става въпрос за грабеж в ранните часове на 22 август 2024 г. на бижутерия в квартал “Агиос Николаос”. Според гръцката полиция българин и двама негови съучастници първо откраднали автомобил от Халкидики. Сложили му регистрационни табели, свалени от друга кола, и стигнали с него до магазина. Описанието съответства на почерка на Ценков, който е преквалифицирал се автокрадец. А и при грабежа на инкасото бяха ползвани крадени коли с табели на други автомобили (виж по-надолу). Тримата някак се сдобили с кодовете за външната решетка и за алармата. Разполагали и с дистанционни, с които да си отворят, влезли в обекта и за около половин час изнесли бижута за 320 хил. евро.

Разследващите установили самоличността и на тримата, но открили само българина. При претърсването на жилището и колата, които ползвал, намерили 4000 евро, фалшива лична карта и две шофьорски книжки менте. Открита била и колата от обира. Тя дори вече е върната на собственика.

Двамата съучастници на Турчина още се издирват, а бижутата не са открити. Пред съда Ценков отрекъл обвинението. През октомври 2025 г. съдът му дал 10 г. и 6 месеца затвор. Гръцките издания уточняват, че той остава зад решетките, преди да се произнесат и другите инстанции.

В България Турчина е обвинен задочно за удара срещу инкасо автомобила на 15 ноември 2022 г. Другите двама привлечени към наказателна отговорност са бившият ММА боец Колин Колев-Коко и Михаил Павлов-Мишо Коня. Според данните, изнесени при делото за мярката за неотклонение на Колев, нападателите били общо петима. Другите двама са с неустановена самоличност.

Групата се готвела дълго за най-големия инкасо обир у нас. Свидетел с тайна самоличност разказал, че още през януари 2022 г. Колев му предложил да се включи, но той отказал. Според обвинението Коко осигурил автоматите, с които бандата била въоръжена по време на грабежа. Още от септември били откраднати два джипа, на тях сложили украински регистрационни табели. Подготвени били маршрутът до мола и други две коли, с които участниците да продължат след удара.

Групата чакала инкасото от рано сутринта на 15 ноември пред мола на столичното околовръстно. Около 7 ч то влязло в паркинга, за да достави парите за банкоматите в търговския център.

Тогава двата джипа препречили пътя на колата, а четирима маскирани изскочили от тях. Били въоръжени с пистолети и автомати. Казали на двамата охранители да излязат и да легнат на земята. Накарали мъжа, който трябвало да постави касетите в банкоматите, да им ги даде, и му сложили белезници. Шофьора пък ударили с приклада на едно от оръжията, спукали и гумите на инкасото. За няколко минути бандитите натоварили парите и изчезнали. По-късно бе изчислено, че сумата е 5 276 794,11 лв., или близо 2,7 млн. евро. Тя е толкова голяма, защото инкасото щяло да зарежда банкоматите преди коледното пазаруване. Смята се, че групата е имала предварителна информация кога има най-много пари и затова е избрала този ден.

След бягството двата джипа бяха открити опожарени в гориста местност в “Кръстова вада”, близо до Околовръстното шосе. Там бандитите се прехвърлили на други коли.

Разследващите проследили четирите коли по записи от охранителни камери. Проверени били и клетките на мобилните оператори, а от запалените джипове бе направен опит да се изземат следи за ДНК изследване. Решаващи за обвиненията станали показанията на свидетеля с тайна самоличност. Пред него Колев разказал и как след обира били разделени парите, прие Софийският градски съд, когато го остави в ареста през декември 2023 г.

По-късно част от доказателствата срещу Коко бяха поставени под съмнение. Експертизата не открила съвпадение между неговия ДНК профил и следите, иззети от двата джипа, а нападнатите охранители не разпознали маскираните мъже. През юли 2024 г. Софийският апелативен съд замени домашния му арест с гаранция от 15 000 лв., или 7669 евро. Магистратите посочиха, че разследването продължава твърде дълго, действията с Колев са приключили, а около предполагаемото му участие има неизяснени противоречия. Преди обвинението за инкасото Колин Колев вече е лежал в затвор. През 2016 г. той и Димитър Христов били арестувани в Хошимин заскимиращо устройство за източване на банкови карти. Колев получил 5 г. затвор, а Христов - 7. През 2019 г. двамата били върнати в България, за да доизлежат наказанията си. Колев излязъл предсрочно в началото на 2020 г.

Коня не бе задържан за инкасото, защото вече бе в затвора по друга присъда, когато бе обвинен и за грабежа. Той лежал за опит да бъде откраднат банкомат през 2015 г. Тогава Павлов и Христо Кацаров разбили с миниван витрината на голям магазин и съборили машината, в която имало 25 700 лв. Не успели да я качат в автомобила, защото били подплашени от охранители, и избягали без парите.

Коня и Турчина са задържани заедно и през септември 2017 г. след грабеж на иракчанин край базар “Илиянци”. Според разследването Мишо Коня напръскал мъжа с лютив спрей, а групата взела чантата с оборота му. Полицаите ги следели и задържали в “Люлин”. В колата били открити парите, фалшивите табели и спреят, а по маска в използван джип имало ДНК на Павлов.

Първото задържане на Турчина е през 2004 г. и е за кражба на кола. По-късно се насочва към взломни кражби и грабежи. През 2017 г. е арестуван четири пъти, но всеки път излиза от ареста. Осъден е само по едно от делата – за кражба на хранителни ваучери. Там сключва споразумение за условна присъда. Сега не се знае дали Гърция ще ни го даде след влизане в сила на окончателна присъда, или ще го остави да я доизлежи там.