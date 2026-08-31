Антон Кутев: Йотова е многократно по-подготвена от всички досегашни кандидати на Борисов за президент

Президентът ще ни изненада приятно с кандидата си за вице, категоричен бе депутатът от ПБ

Илияна Йотова е изключително опитен и сериозен политик, много подготвена. Тя е многократно по-подготвена от кандидатурите на Борисов за президент, дори тези, които спечелиха, говоря за Росен Плевнелиев. Борисов да каже че сме се прилепили за Йотова е странно, тя дълго време бе моя съпартийка. Идеята, че от "Прогресивна България" се прилепяме за нея, при положение, че тя беше вицепрезидент на премиера Радев, е несериозна. Това са на Борисов лакардиите.

Това каза депутатът от "Прогресивна България" и шеф на комисията по култура Антон Кутев пред bTV.

Той бе категоричен, че Йотова има дългогодишен опит в политиката и познава инструментариума за управление.

"Сравнете възможностите на кандидатите на ГЕРБ и тези на Йотова - непреодолима разлика има", категоричен бе той. И обясни, че никога не е имало съмнение в редиците на ПБ, че тя ще се кандидатира за президент на изборите през октомври.

"Не може да има други очаквания, при положение че Радев подаде оставка 1 г. преди изборите, за да може Йотова да влезе в позицията си на президент", допълни Кутев.

Относно предстоящото обявяване на името на кандидата на Йотова за вицепрезидент, чието име трябва да стане ясно тази седмица, депутатът каза, че няма съмнение, че от ПБ ще подкрепят избора й.

"Много е важно кой ще бъде вицепрезидент, но разчитайки на опита й, ще ни изненада приятно", категоричен бе той.

В неделя по време на националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията Бойко Борисов определи Йотова като силен кандидат.

" Г-жа Йотова е изключително силен кандидат. Надигра всички политици, когато отиде в "Панорама" и си обяви кандидатурата самостоятелно с инициативен комитет. Тогава доказа, че е надраснала всички, и принуди "Прогресивна България" да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да обяви свой кандидат", коментира Бойко Борисов в неделя. Пред делегатите обаче така и не каза какво планира да прави ГЕРБ и кого ще подкрепи на вота.

Кутев начерта и три приоритета за предстоящия бюджет за 2027 г. : финансова стабилност, осигуряване на социалните плащания с ясно намерение да бъдат увеличавани, и развитие на икономиката.

"Няма социално плащане, което при това правителство да не е било увеличено. Няма замразяване, няма намаляване на социални придобивки - пенсиите бяха вдигнати със 7,8 % нагоре, няма намаляване, всичко е увеличено - и минималната заплата, също", допълни той.

Относно предстоящото скоро гласуване на предложенията за нов състав на Висшия съдебен съвет, за което трябват 160 гласа от депутатите (ПБ имат 131 - б.р.), Кутев заяви, че доколкото знае, партията му не води преговори с опозицията.

"Те могат да правят предложения, въпросът е предложенията да не се поддават на шантаж и да работят за обществото. Нито парите на олигархията са станали по-малко, нито пък компроматите са намалели, съпротивата е яростна срещу тези промени, защото на тези хора от това им зависи и бъдещето, и свободата, и всичко. Който държи правосъдната система горе-долу държи всичко, затова промените в съдебната система имат такова значение. Не са ни нужни договорки, трябва да направим чисти решения, да ги предложим и съм убеден, че всеки, който е за реални промени, би трябвало да подкрепи", категоричен бе той. И допълни, че очаква различна подкрепа от парламентарните групи по различните аспекти от промените в системата.

"С промените имаме 3 цели: да изясним какво стана през годините досега с изчезналите милиарди, да направим такива правила, че сегашните министри и депутати да бъдат независими, а не да сменим една олигархия с друга, както и в бъдеще да не може да се върне обратно", обяви Кутев.

"Досегашното управление ни показа всички най-лоши неща, видяхме как се прибират бизнеси, как се купуват избори, как потичат блага, като се снимаш под герба на някого. Проблемът е, че това (реформите - б.р) трябва да стане бързо, но обикновено, за да е законно трябва да стане бавно. Факт е, че големият проблем са очакванията за бързина у хората, но важното е все пак да стане. 30 години вървеше разграждане на държавата. Не вярвам, че това може да се направи за 100 дни, но съм сигурен, че показахме на хората как искаме да бъде направено", заяви той.

За ареста на журналистката и активистка Гергана Петкова в Струмяни депутатът заяви, че става въпрос за "глупаво действие на полицията, санкционирано достатъчно ясно от министър Иван Демерджиев".

"Не става дума за репресиране на журналист категорично, става дума за конкретна ситуация, при която имаш неизпълнение на закона, а закона предвижда човек да бъде арестуван, ако не представи лични документи. Категорично обаче не е вярно, че премиерът се крие от хората, всеки ден виждаме неговите кадри. Опитът да се пренася тази теза, е неверен", каза Кутев.