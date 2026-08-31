Иван Христанов: Аз съм най-проверяваният кандидат за президент от всички, сам платих 48 хил. евро за всички билбордове в страната

Аз съм най-проверяваният кандидат за президент от всички. Бяха ми направени проверки за всички доходи. Аз финансирам една голяма част от кампанията си лично, за друга част помагат дарители. Това каза по Би Ти Ви съпредседателят на "Единение" и бивш служебен министър на земеделието Иван Христанов, който преди дни обяви, че ще се кандидатира за президент.

Той определи себе си като „кандидат на народа", а в интервюто по Би Ти Ви обясни, че сам е платил 48 хил. евро за всички билбордове в страната. "Ако един човек след 25 години работа не може да си позволи тази сума, би било несериозно", заяви Христанов.

Първите рекламни пана с лозунги за неговата кандидатура се появиха в средата на август в няколко града. По думите му той вече се е срещнал с бъдещите си избиратели, които го посрещали много добре навсякъде.

Според него ще има много оспорвана битка за президент, а мястото му в нея е достойно. "Не е сигурен нито балотажът, нито след това", заяви Христанов.

"Най-важно е да не изпадаме в изолация" - така коментира по повод идеята му за външна политика. А по отношение на Украйна той обясни, че най-важното е да бъде постигнат мир. "Очевидно, както вървят нещата, той ще бъде постигнат с посредничеството на САЩ, Великобритания, Германия и Франция. Трябва да си дадем сметка щом става дума за хуманитарна подкрепа, ние не може да отказваме. Ако става дума за оръжия, това трябва да се решава в парламента. Депутатите трябва да вземат решения каква военна помощ трябва да бъде предоставена", каза Христанов.

Обяви и визията си за неговата програма като евентуален президент - да има държава, която работи за хората, както и да има справедливост.