Откриха мъртво бебе на сметището в Шишманци

Сигналът е получен на 26 август

Тялото на мъртво бебе е открито на сметището на Община Пловдив край село Шишманци. Работници на линията, на която се сортират отпадъците, се натъкнали на зловещата находка.

По трупа на детето има следи от насилие, но тепърва ще се установява дали травмите са получени преди смъртта, или след това тялото, защото тялото е било сред тонове боклуци.

От полицията съобщиха, че разследват тежко криминално престъпление, а оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август т.г. за открит труп на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци. Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция" и ГД „Национална полиция".