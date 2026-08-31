Оставиха в ареста готвач на дрога в мазето на селска къща край Трявна

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Задържаха под стража 39-годишен мъж, обвинен за производство и държане с цел разпространение на метамфетамин по искане на Окръжна прокуратура – Габрово.

Досъдебното производство е започнало с претърсване и изземване в недвижим имот в с. Кашенци общ. Трявна. На място, в процес на производство на наркотичното вещество, бил установен М. Й., на 39 години. Повдигнато му е обвинение, че от неустановена дата в средата на август 2026 г. до 28.08.2026 г. в мазе на къща в с. Кашенци, общ. Трявна, произвел и държал с цел разпространение 120 грама метамфетамин. Готвачът на дрога е извършил престъплението в условията на опасен рецидив, съобщиха от обвинението.

По искане на Окръжна прокуратура – Габрово спрямо М. Й. е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" от Окръжен съд-Габрово.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.