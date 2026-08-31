Столична община пита гражданите как искат да изглежда новият парк „Кукуряк"

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С международен конкурс ще се проектира бъдещият парк. С размер 82 декара той ще свърже минералната баня и зелените пространства на „Овча купел"

Столична община пита гражданите как искат да изглежда новият парк, преди да обяви международен конкурс за него

Какъв парк искате да има в „Овча купел"? С този въпрос Столична община започва общественото проучване за бъдещия парк „Кукуряк" – ново зелено пространство от 82 декара, което предстои да бъде създадено в една от бързо развиващите се части на София.

Преди проектантите да предложат своите решения, Общината иска да чуе хората. Какво трябва да има в „Кукуряк"? Повече зеленина и природа, места за спорт и игра, спокойни кътове за почивка, пространства за срещи и събития? Какво трябва да бъде запазено и какво може да се промени?

Отговорите ще станат част от предварителното проучване и ще помогнат при подготовката на заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс за парк „Кукуряк".

Добрият парк започва с хората, за които е създаден.

82 декара нов парк за София

Възможността за създаването на „Кукуряк" идва след решаването през 2026 г. на един от най-дългогодишните имотни казуси между Столична община и Българската академия на науките.

След повече от 16 години беше постигнато решение, с което 82 009 кв. м се признават за собственост на Столична община и са предназначени за парк и необходимата улична инфраструктура. Общината поема ангажимент за изграждането на уличната инфраструктура през 2027–2029 г., а БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделени за целта имоти.

Така София получава нещо все по-ценно за съвременния град – възможност да създаде изцяло нов обществен парк в голям мащаб, а не просто да обнови съществуващо зелено пространство.

Нов парк ще свърже минералната баня и зелените пространства на „Овча купел"

„Кукуряк" е замислен не като изолиран зелен остров, а като част от по-голяма система от обществени и зелени пространства в „Овча купел".

Бъдещият парк трябва да свърже минералната баня „Овча купел" с линейна зелена връзка към бул. „Президент Линкълн" и ул. „Бойчо Бойчев". Така новото пространство има потенциал да промени не само конкретния терен, а начина, по който хората се движат, срещат и използват тази част на квартала.

Предстоящият международен архитектурен конкурс трябва да даде най-добрите решения за тази свързаност, за характера на парка и за баланса между природа, отдих, движение и различните обществени функции.

Първата дума е на хората

Общественото проучване е първата стъпка към конкурсното задание. Чрез него Столична община иска да разбере не само какво хората очакват да има в бъдещия парк, но и как искат да се чувстват в него и как биха го използвали.

Резултатите ще бъдат анализирани и използвани при подготовката на условията за международния конкурс.

Името на бъдещия парк също носи своята символика. Кукурякът е сред цветята, които първи се появяват след зимата – предвестник на пролетта и новото начало. А за тази част на „Овча купел" новият парк е именно такова начало – възможност територия, останала блокирана в продължение на години, да се превърне в живо обществено пространство.

Споделете как си представяте парк „Кукуряк" и попълнете анкетата тук.

Вашето мнение ще бъде част от началото на новия парк на София.