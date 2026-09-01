300 помагат в село Струмяни, опустошено от 4-метрова вълна на реките Шашка и Злинска (Снимки)

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Сред доброволците има и деца - 7-годишният Влади е с баща си от първия ден на бедствието

Горски служители и експерти са категорични, че освен от пороя потопът е последица от големия горски пожар от миналото лято, когато бяха опожарени върхово над 17 хил. декара гора

Да видиш смъртта в очите - това се случва на семейство Соня и Михаил Илиеви от Струмяни в нощта на 24 срещу 25 август. Тогава унищожителен порой нанесе огромни поражения върху частни домове, подземна и надземна инфраструктура, разрушени са пътища и мостове, прекъсната е жп линията за Петрич. Висока приливна вълна от реките Шашка и Злинска довлече тонове тиня, кал, дървета, камъни. Струмяни буквално е опустошено.

Истинско чудо е, че няма жертви

Седем души са евакуирани. Сред тях са семейство Соня и Михаил Илиеви и 16-годишната им дъщеря.

До 22 ч на 24 август те са със съседи на беседка на улицата и се прибират у дома. Малко по-късно - около 23 ч, започва буря, гръмотевици, дъжд. Михаил излиза навън, за да прибере на суша малките котенца, за които се грижат. Жена му се показва през прозореца и вижда черната вода, която идва към къщата.

Успяла да извика, Михаил се прибира и бързо затварят всички прозорци и врати. Това обаче не спира стихията.

"От смъртта ни деляха буквално минути. Водата започна да нахлува със страшна сила. Стигна до кръста ни. Къщата ни е с приземен етаж и още един – първи. Там бяхме, нямаше къде по-нависоко да се качим. Викахме, пищяхме, но нищо не можеше да спре стихията.

В един момент се прегърнахме тримата и зачакахме смъртта,

този кошмар продължи повече от половин час. Бяхме в капан в собствения си дом. И дойдоха нашите спасители - пожарникарите. Съседите се бяха обадили на тел. 112, защото видели как къщата ни е потънала във вода и знаеха, че сме си у дома. Ако пожарникарите не бяха дошли, животът ни си отиваше. Бяхме като в "Титаник" - виждахме, че загиваме", разказва за ужаса Соня.

Огнеборците ги евакуират със стълба през прозореца, а водата и тинята са стигнали близо 4 метра. Жената казва, че се губят моменти, защото е изпаднала в шок.

"Не можем да изразим благодарността си към пожарникарите, които дойдоха там, откъдето всички искат да бягат. Къщата ни е напълно необитаема. Сега сме при близки. Благодарим и на хората, които ни помагат да изчистим тинята, клони и камъни, които стигат до средата на етажа. Много ни помагат военните, идват и доброволци. Нищо не е останало, имаме едни голи, мокри стени.

Ламината го изхвърлихме, а дограмата трябва да се смени.

Има много работа, но сме оптимисти, че до зимата ще се върнем у дома",

допълва Соня. Тя е детска учителка, а съпругът - шофьор. Дъщеря им ще е в 10-и клас. Семейството се надява да успее да я приготви за училище навреме.

Още около полунощ на 24 август на първа линия в Струмяни се оказаха доброволците - организирани и спонтанни. Пристигат екипи на Аварийно-спасителния отряд и Доброволното формирование "Г. Измирлиев - Македончето" от Благоевград, звеното от Петрич, както и от София. Те разполагат със специфична техника и екипировка и започват да отводняват с помпи мазета и приземни етажи, за да могат хората да изнесат тинята.

Общо 30 къщи са наводнени, няколко дни селото е без ток, но бързо е възстановен. Сериозни са пораженията по довеждащия водопровод до Струмяни и още 3 села, които остават без вода дни наред.

Докато аварийните екипи на ВиК работят по отстраняване на щетите, в селата има водоноски.

От 3 дни вече има вода, но тя все още не е годна за пиене,

екипи на РЗИ правят всекидневни изследвания. На жителите се раздава и бутилирана вода, като 9 хил. литра са отпуснати от държавния резерв. БЧК също предлага вода и дезинфектанти.

Днес - на 9-ия ден от бедствието, мащабна мобилизация в Струмяни обединява усилията на държавните и местните институции, специализираните служби, екипи от различни звена. Вече над 300 души са на терен и участват за преодоляване на последствията.

На терен работят и 20 военнослужещи от 3-и механизиран батальон на 3-о бригадно командване под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните разчистват наноси, кал, тиня и паднали дървета.

Сред доброволците има и деца. Едно от тях е Влади от съседното с. Градешница - бъдещ първокласник. Той е на терен с баща си Димитър Стоянов от първия ден на бедствието. И докато баща му работи с тежката техника по разчистване на улиците и речното корито, Влади рине кал с лопата пред домовете на хората. Други деца пък пренасят стекове с минерална вода.

Основен приоритет на работата на терен е възможно най-бързото връщане към нормалния живот. В социалните мрежи вървят кампании за помощ на пострадалите. Община Струмяни също откри сметка.

Усилено се разчиства и жп линията София-Петрич, от която около 700 метра са заринати от тиня

и дървета - на места наносите са 2 м. В този участък пътниците се прехвърлят от влак на автобуси. След разчистване на пораженията предстои цялостна дезинфекция на селото, за да се предотврати развитието на зарази.

Според горски служители и експерти причините за водния апокалипсис, невиждан досега у нас, не е само поройният дъжд. Заливането на селото е последица от големия горски пожар от миналото лято. Тогава близо месец вилня огнена стихия над селото и бяха опожарени върхово над 17 хил. дка гора. Още

през 50-те години в района изкуствено са засаждани бял и черен бор

заради особеностите на релефа и необходимостта гората да задържа вода при порои. Изгорялата гора вече не може да изпълнява своите функции - да превръща повърхностния воден отток в подпочвен.

При поройни валежи водата се стича бързо, смесва се с изгорялата мъртва горска маса и се превръща в кал, която при големия наклон повлича всичко със себе си.

От 220 хил. кубика изгоряла дървесина са изнесени едва 40 хил., останалите са на място и голяма част от тях бяха повлечени към селото.

Държавата ще провери договорите с 4-те фирми, на които е предоставено да изнесат опожарената дървесина, и където може - ще ги прекрати. Тя трябва да се усвои най-бързо, за да се подготвят терените за залесяване, коментираха от Югозападното държавно предприятие.

Община Струмяни благодари на всички, които са на терен и продължават да помагат.

Бедственото положение е удължено до края на месеца

До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства.

Жителите на Струмяни са благодарни и на хората, които участват в отстраняване на щетите със собствена тежка техника, багери фадроми и камиони.

"Без помощта на доброволците нямаше да се справим. Как щяхме да си изчистим сами къщите, като натрупаната кал е тонове", казват през сълзи хората.

Данни за официалната дарителска кампания на община Струмяни:

Титуляр: Община Струмяни

IBAN: BG78 IABG 7648 3150 1284 00

BIC: IABG BGSF

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД

Основание за превода: ДАРЕНИЕ ЗА НАВОДНЕНИЕТО