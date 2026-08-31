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Прокуратурата обвини украинеца, убил с нож приятелката си японка в столичния кв. "Бъкстон"

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Младият мъж беше задържан сутринта в кв. "Бъкстон".

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение и задържа за срок до 72 часа младия украинец, който по-рано днес умъртви приятелката си в столичния кв. "Бъкстон".

  Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

След запознаване със събраните в началото на разследването доказателства, наблюдаващият прокурор е преценил, че те са достатъчни за привличане на мъжа към наказателна отговорност. Той ще отговоря за това, че чрез нанасяне на множество удари с нож в областта на шията и гърба умишлено е умъртвил младата жена.

Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.

Младият мъж беше задържан сутринта в кв. "Бъкстон".

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