Прокуратурата обвини украинеца, убил с нож приятелката си японка в столичния кв. "Бъкстон"

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Софийска градска прокуратура повдигна обвинение и задържа за срок до 72 часа младия украинец, който по-рано днес умъртви приятелката си в столичния кв. "Бъкстон".

Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

След запознаване със събраните в началото на разследването доказателства, наблюдаващият прокурор е преценил, че те са достатъчни за привличане на мъжа към наказателна отговорност. Той ще отговоря за това, че чрез нанасяне на множество удари с нож в областта на шията и гърба умишлено е умъртвил младата жена.

Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.