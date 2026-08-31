Цялата РЗИ в Пловдив изпрати с бурни аплодисменти своя шеф д-р Аргиров, който се пенсионира (Видео)

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Надявам се, че оставам със 170 приятели в тази сграда, каза трогнат той

Досегашният шеф на РЗИ в Пловдив д-р Аргир Аргиров получи невиждано досега изпращане. Всички експерти и служители излязоха навън и го аплодираха бурно и продължително.

"Създаде невероятно хубава атмосфера за работа и голямо доверие в хората. Те си отдъхнаха, почувстваха се много добре, а това се дължи на теб. Беше изключително човечен и влизаше в болката на всеки. Благодарим!", каза д-р Ваня Манчева.

На няколко пъти служителите бурно аплодираха думите й. "И понеже ни наду главите с внуците си, ти желаем да ги отгледаш, да завършат и да ги ожениш", пожела тя.

Последваха отново аплодисменти.

"Огромно благодаря за времето, през което бяхме заедно, надявам се, че оставам със 170 приятели в тази сграда", каза на свой ред д-р Аргиров.

Както съобщихме по–рано, днес той се пенсионира и изрично подчерта, че в това негово намерение няма никаква политика.

"Колко ръководители могат да се похвалят с такова уважение от подчинените си? Д-р Аргиров е преди всичко добър човек", коментират лекари и служители.

РЗИ-Пловдив се поема от д-р Сийка Димчева, която вече е била на този пост веднъж.