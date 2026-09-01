4115 регистрирани доброволци, а липсата на закон пречи на останалите - работодателят може да откаже да ги пусне

За да са такива, минават 80-часов курс как се гаси пожар и как се спасяват хора след земетресения, свлачища, обилни снеговалежи

Формирования трябва да има във всяка община с до 20 хиляди души население

4115 доброволци помагат на МВР за овладяването на тежки бедствия и аварии - гасят летните пожари, отводняват къщи след наводнения, издирват хора. Толкова поне са регистрираните доброволци, които участват наравно с полицаи, пожарникари и военни. При всяка акция обаче винаги се включват и допълнително хора, готови да помогнат на изпаднали в беда, има и частни формирования.

През последните седмици доброволци участваха в гасенето на пожарите в гръмналия склад за боеприпаси край Трявна, при селата Воден и Виноградец и в Котелско. А при пожара край Рилския манастир през уикенда

беше използван дрон на доброволец,

за да се види докъде се разраства огънят.

България е единствената държава в ЕС, която няма закон за доброволчеството. Дейността у нас се регулира основно от десетина текста в закона за защита при бедствия, няколко реда в Закона за МВР и две наредби. Това е проблем, когато на доброволец му се наложи да отсъства от работа по-дълго - липсва достатъчна правна закрила, а работодателят може да не се съгласи да освободи служителя си, за да участва в акции. Кодексът на труда задължава работодателите да освобождават единствено регистрираните доброволци към МВР, но не и тези към неправителствени организации като БЧК например. Изключения може да се правят само, ако БЧК действа с държавата по конкретен случай и е задействан законът за бедствия и аварии. С по-различен статут е само Планинската спасителна служба.

Освен това по този начин каузата им достига по-трудно до хората и има общини със съвсем нисък брой доброволци.

Такива формирования трябва да има във всяка община с до 20 хиляди души население. Числеността на доброволците се смята на база населението в общината, като тези с под 20 хил. население и на над 10 км от най-близката пожарна получават по 5-има допълнителни.

Доброволец може да стане всеки трудоспособен човек, навършил 18 години, който е клинично здрав, не страда от психично заболяване и е неосъждан или реабилитиран. Не може да е служител на МВР или Министерството на отбраната, но приемат чужди граждани.

Желаещите подават заявление до кмета на общината. Доброволците минават обучение, получават застраховка, екипировка, техническо оборудване, възнаграждение. Екипировката на доброволците се подменя през определено време и когато вече е неизползваема. Например защитното облекло за пожарогасене се подменя през пет години, каската - на 10, ръкавиците - на 3 г., обувките - на пет, а коланите - на 10 години.

За работата си доброволците

получават и възнаграждение, макар и минимално

За участие в обучение с продължителност до 80 часа в годината те вземат една минимална заплата, която в момента е 620,20 евро. За участие в спасителни акции при бедствия и пожари до 160 часа в годината - две минимални заплати, пропорционално на изработените часове. За получените пари обаче трябва да си платят осигуровките.

Първо спасителите минават основен курс на обучение, а след това по желание могат да преминат и специализиран в пет направления: пожарогасителна или спасителна дейност, за експлоатация на пожарни автомобили и мотопомпи, за работа с дихателни апарати и за оказване на първа помощ. Най-амбициозните могат да минат и обучение за ръководители на формирование. Основният курс е 80 часа - 24 лекции и 56 упражнения, в които се учат как се гаси пожар, как се преминават реки, как се спасяват хора след земетресения, свлачища, обилни снеговалежи, различните видове пожари.

За стимулиране на спасителите у нас действа Национална програма за развитие на доброволните формирования 2022 - 2026 г., която предвижда провеждането на национални състезания за доброволци, както и за младежи на 16-18 г., за да се повиши интересът към доброволчеството.

През тази година освен състезанията е имало и национален конкурс за есе на тема доброволческата дейност за ученици от девети до 12-и клас, съвместни събития с БЧК, както и провеждане на час на класа по темата в деня на доброволчеството 5 декември. Конкурса тази година е спечелил Виктор Дунчев от гимназията по селско стопанство и икономика “Христо Ботев” в Свиленград, който си спомня разтърсващата история на Светльо, който пострада при гасенето на пожарите в Сакар през 2023 г., а “24 часа” го направи достоен българин. Светльо, който пострада тежко обаче, е вдъхновил Виктор също да помага и днес той е доброволец в БЧК. “Гледах белезите по тялото му -

неговите “татуировки” от ада, неговите ордени за храброст

Те разказваха история за саможертва, пред която и най-силната поема бледнее. В очите му нямаше мъст, нямаше оплакване. Имаше само онази тиха, зряла сила на човек, който е минал през огъня и е останал човек. Разбрах, че ако утре пак пламне, той отново ще е там. И това ме накара да се запитам: “А аз къде ще бъда?”, пише ученикът.

Доброволците са организирани са във формирования към общината (3670 души) или към юридическо лице. 252 са доброволните общински формирования, но има една община с повече - в Сливен са четири, има и такива без: Добрич, Силистра, Хасково, Ямбол, Приморско, Криводол, Добрич - селска, Стаболийски, Дулово, Своге, Димитровград и Симеоновград. Има и една куха организация, без доброволци - в Перущица.

Частни формирования има в 14 общини, като повечето от тях са на фондация “Лазар Радков”. Сдружение “Завет за Земята” има формирование в Кюстендил, а “Български щит” - в Пазарджик, Пловдив, Карлово, Русе, София, Стара Загора, Чирпан и Ямбол, има и други.