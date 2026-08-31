Министерството на туризма обявява фотоконкурс „Мигове от България"

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Министерството на туризма организира фотоконкурс „Мигове от България" за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната ни.

Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти.

Целта на конкурса е да покаже красотата, многообразието и духа на България както чрез популярни туристически обекти и дестинации, така и чрез по-малко познати кътчета.

Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в следните категории:

„Хора и традиции" – обичаи, фолклор, занаяти и автентични преживявания;

„Места и наследство" – културно-исторически обекти, архитектура, градове, села и знакови туристически места;

„Природа и вдъхновение" – планини, море, езера, реки, природни забележителности и пейзажи

Част от снимките ще бъдат използвани в социалните мрежи и комуникационните канали на Министерството на туризма. При публикуване авторите им ще бъдат посочвани и отбелязвани, когато това е възможно.

Условия за участие

Оценяването ще се извършва по следните критерии:

Естетика и композиция – до 30 точки;

Туристическа атрактивност – до 35 точки;

Автентичност и емоционално въздействие – до 20 точки;

Подходящ формат и резолюция за последващо използване и отпечатване – до 15 точки.

Максималният резултат за една фотография е 100 точки.

Кадрите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да не са създавани или обработвани с инструменти с изкуствен интелект

Да бъдат във формат JPEG с размер не по-малък от 6000 пиксела от дългата страна

Да не са публикувани предварително в други рекламни материали

Фотографиите се изпращат на електронен адрес: [email protected]

Към тях участниците трябва да посочат:

име и фамилия;

място, на което са заснети;

телефон за контакт;

личен профил в социална мрежа, който желаят да бъде отбелязван при публикуване;

приложена декларация, че участникът притежава авторските права върху изпратените фотографии и предоставя на Министерството на туризма право да ги използва за целите на националната туристическа реклама.

При изпращане на фотографии, съдържащи разпознаваеми лица (в близък план или с ясно различими черти), участникът следва да приложи и подписана декларация за съгласие за използване на изображението от всяко заснето лице (или от родител/настойник за непълнолетни лица).

Декларациите са приложени.

Фотографиите могат да бъдат изпращани до 30 септември 2026 г. Те ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на журналистическата общност в ресор „Туризъм", както и представители на Министерството на туризма, сред които професионален фотограф и видеооператор.

Фотоконкурсът „Мигове от България" дава възможност всеки да даде своя принос за представянето на автентичния облик на страната ни.