Последно: 47 дни ваканция. Първият звънец остава на 15.IX. (Графики, обзор)

Ще има две дълги почивки през пролетта

Датите на матурите обаче са без промяна - на 19 и 21 май

Двата неучебни дни в началото на май ще изместят края на занятията

Общо 47 дни ще почиват учениците от 1-и до 11-и клас през следващата учебна година. В бройката влизат ваканциите, почивните дни (включително събота и неделя), националните външни оценявания в 7-и и 10-и клас, както и зрелостните изпити, които са неучебни за останалите ученици.

Първият звънец обаче ще удари традиционно на 15 септември, въпреки че имаше предложение стартът да се изтегли с 1-2 дни по-рано.

Това предвижда графикът на учебното време, който е утвърден и публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката. През тази година МОН направи широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни можеха да дискутират. След получените становища са направени финални промени, в които са отразени мнозинството от коментарите да няма накъсвания около празниците.

Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците – девет дни в началото на април (от 3 до 11 април) и десет около Великден и Гергьовден (от 30 април до 9 май), което дава възможност за пълноценен отдих и по-добър баланс между почивни дни и учебни занятия.

Ето защо 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1-и до 11-и клас. Това позволява по-дълъг отдих около Великден и Деня на храбростта. Това също беше подложено на широко обсъждане.

Традиционно неучебен ще е 25 май - денят след празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Така около 24 май ще се съберат още четири дни без учебни занятия. Пролетната ваканция за 12-и клас ще е от 8 до 11 април, както беше предложено в графика в края на юли, а 5 и 7 май остават учебни. Това е важно, за

да се осигури време за оформяне на оценките

за приключване на последния гимназиален клас и за подготовка за предстоящите матури.

За зрелостниците учебната година е по-кратка (до 13 май) и затова запазването на всеки учебен ден в последните седмици е от съществено значение за успешното ѝ приключване. За да се спази законовото изискване за брой учебни дни през учебната година, двата неучебни в началото на май ще изместят края на занятията с два дни.

Така учениците от 1-и до 3-и клас ще приключат на 2 юни (сряда) вместо на 31 май (понеделник),

а тези от 4-и до 6-и клас на 16 юни (сряда) вместо на 14 юни (понеделник). Учениците от 7-и до 11-и клас ще завършат вместо в сряда (30 юни), в петък (2 юли).

С цел подобряване на баланса между учебни, неучебни дни и изпити се измества и националното външно оценяване по български език и литература в края на 7-и и на 10-и клас в петък (18 юни) вместо 16 юни (сряда). Изпитът по математика съответно ще е в понеделник (21 юни) вместо на 18 юни, както в първоначално предложения график. Тези дни са неучебни за всички останали ученици.

По този начин се дава по-дълго отстояние между двата изпита и същевременно – по-дълга почивка за учениците от останалите класове, като се слеят неучебните дни със събота и неделя. Есенната и коледната ваканция остават без промяна от предложения в края на юли график - от 31.10.2026 г. до 2.11.2026 г. и съответно от 24.12.2026 г. до 3.01.2027 г. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30.01.2027 г. до 2.02.2027 г. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити - 19 и 21 май.

Календарите с ваканциите за всички класове са качени интерактивно на сайта на МОН.