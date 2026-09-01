Давид Лившиц, който донесе сребро от олимпиадата по икономика в Китай, иска да стане финансов министър

Вече е поканен за преподавател в школата на СМГ. Вярва, че това е полезна наука за всеки - прилага знанията в живота

Давид е на 17 години, но вече знае - иска да стане министър на финансите. На пръв поглед мечтата на ученика от Софийската математическа гимназия звучи странно, но не и когато стане ясно, че той е завоювал сребърния медал на олимпиадата по икономика и финанси в Шенжен, Китай, в конкуренция с над 300 участници от десетки държави.

Отборно българските младежи са класирани 13-и в света. “Много хора не осъзнават, но това е най-голямото постижение на България в състезание по икономика”, пояснява Давид Лившиц.

Дисциплиниран и целеустремен, 3 месеца не е спирал да решава задачи по икономика, за да се представи така блестящо. Първоначално е бил голям състезател по математика, после преминал към информатиката, а накрая най-интересна му станала науката, която прилага знанията в живота, каквато е Икономика и финанси.

Бъдещият финансов министър на България (защо не) подчертава, че икономиката е свързана с общата култура. Познанията по финанси са ни полезни във всяка сфера от живота - от това да сметнеш личните си разходи до данъците. И да нямаш намерение да ставаш икономист, ти трябва да разбираш защо лихвеният процент е такъв, защо инфлацията е висока.

Всъщност инфлацията не винаги е лоша, пояснява момчето - простичко казано, вдигат се цените, но заедно с тях се покачва и заплатата. Важният въпрос е за покупателната способност. В момента у нас по негови наблюдения тя намалява, защото не можем да догоним с доходите си ръста на цените.

На състезанието в Шенжен задачите са били основно теория, но също пряко свързана с реалния живот. Например: “В дадена държава има безработица и тя се увеличава. Как това може да повлияе на инфлацията?”. Най-сложната задача му е била по финанси - смятане на много трудни акции, а и условието ѝ било завъртяно.

Решил е да запише СМГ, защото математиката много му се е удавала в училище, справял се е отлично на състезанията и искал да продължи в тази посока. Точните науки са му най-интересни, в топ 3 на любимите му в училище се нареждат математиката, информатиката и физиката. Миналата учебна година е завършил с шестици по всички предмети.

Знанията по икономика, донесли му медала от олимпиадата, не са обаче от училище, защото такъв предмет няма, а от преподавателите му по време на подготовката за състезанието. Харесва му, че

комбинира любимите неща - математически сметки и приложението им в реалния живот

Съжалява, че не е превърната в учебен предмет, но сам ще участва в промяната, защото вече е поканен да бъде преподавател в школата по икономика на СМГ. Така той ще предаде знанията си на своите връстници, за да може догодина да пожънат още по-големи успехи на олимпиадата. Надява се и на повече български участници.

Отличията му не се изчерпват с олимпиадата. Още от първи клас е първенец в математически турнири и европейското “Кенгуру”. Успехите му по информатика също са многобройни. От 5-и клас досега всяка учебна година участва в състезания и е класиран на челни места, а през 2020 г. на откритото първенство на София печели бронз.

През 2023 г. е участвал и във второто издание на Националната конференция по информационни технологии и автоматика с авторски доклад за изкуствения интелект.

Вдъхновил се е от любимата си видеоигра

AI сканира екрана, засича врагове, мишени и стреля по тях. Докладът му се класира на първо място. Давид с българското знаме на награждаването на международната олимпиада по икономика в Китай. СНИМКА: Личен архив

Най-голямата му мечта е да направи България процъфтяваща държава. Мечтае да стане финансов министър, за да изведе страната си на световна сцена. Въпреки че корените му са руски, е роден и израснал в България и категорично се определя като българин. Ако пък не се получи с управленската кариера, се вижда като финансист в голяма компания или в своя собствена. Така той продължава занаята на рода, защото дядо му, както и родителите му са в икономическия сектор. Семейството му го подкрепя и подтиква да се включва във всички състезания, за да разбере кое му харесва. За тази олимпиада получил голяма подкрепа и от директора на гимназията, който преди това му е бил класен ръководител. Той говорил с другите учители да го изпитат по-рано, за да има достатъчно време да се подготви за състезанието. Именно участието на олимпиадата му помогнало да открие най-голямата си страст и да реши да развие потенциала си в тази сфера.

Образованието си иска да продължи в Америка със специалност “Икомиката и финанси”, а

най-желаните университети са “Станфорд”, МИТ, “Харвард” и “ЮПен”

Давид съвсем не е отдаден само на ученето. Свободното му време е посветено на леката атлетика. Всеки уикенд участва в 5-километрови маратони в Южния парк. Докато бяга, има възможност да се запознае с много и различни хора, както и да си поговори с тях, разказва тийнейджърът.

От малък обича да тича

Опитал е още много спортове - футбол, тенис, лека атлетика, муай-тай, скуош, бадминтон, кънки на лед, но бягането е любимото му. Помага му да се отърси от уроците и ежедневието. Освен това много обича да слуша музика, да чете, да излиза с приятели.

Лятната ваканция за него е започнала едва в края на юли, когато се е върнал от състезанието. 4 дни е бил във Франция с приятели, а после е заминал за Българското Черноморие.

Тази година ще е 12-и клас. В кръга на шегата е обмислял да се появи на бала си като доставчик на храна с работна кола, но в действителност ще заложи на изчистен костюм и хубава кола.