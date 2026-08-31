Йотова към социалистите: Президент на всички граждани не означава да заличиш пътя си и хората, с които си вървял (Обзор)

Първата жена - държавен глава у нас, започна кариерата си на политик в най-тежката за БСП година - 1997, когато недоволството и улицата свалиха правителството на Виденов

В емоционално писмо до партията тя признава, че е научила много "в съгласие и в несъгласие"

Да бъдеш президент на всички български граждани, не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив - вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.

С тези емоционални думи Илияна Йотова благодари на българските социалисти с писмо до БСП, след като през уикенда Националният съвет на партията официално я подкрепи за кандидатурата ѝ за президент.

Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес.

Никога не бих пренаписала биографията си

според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже, убедена е Йотова.

Пътят на първата жена - държавен глава у нас, започва именно от БСП. Първоначално бе шеф на пресцентъра на социалистите, като прие поста в най-трудната за тази партия година - 1997-а, когато народното недоволство свали правителството на Жан Виденов. Заради личните си принципи Йотова напусна журналистиката и БНТ и се качи на “потъващия кораб” БСП. Остана начело на партийния пресцентър 10 години и така започна кариерата ѝ на политик.

От 2005 до 2007 г. бе депутат от левицата в 40-ото НС. След това е избрана за евродепутат и изкарва 3 мандата в Брюксел до 2017 г., когато е избрана от БСП за вице на Румен Радев. След неговата оставка тя довършва втория му мандат и така стана първата жена президент.

Политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът, а държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам, пише Йотова. Според нея отговорността на политиката е именно в това да върне на българските граждани увереността, че имат значение, както и смисъла на думата “заедно”. Йотова изразява увереност, че в тази си битка не е сама.

Не само като важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен - така Йотова определя получената в събота подкрепа за редовен президентски мандат от Националния съвет на БСП. В писмото си до социалистите тя им благодари за доверието и заявява, че то ѝ възлага най-голямата отговорност: да бъде кандидат за президент на България.

Първи подкрепата си даде соцлидерът Крум Зарков - направи го във фейсбук още в нощта, когато тя обяви решението си пред БНТ в края на юли. “Какво по-нормално от това БСП да застане зад Йотова? Изборът е логичен и нормален. Нито тя социалистите, нито те нея през тези години са предали. Йотова е достоен държавен глава”, заяви той в понеделник.

Очаква се в четвъртък тя да обяви името на кандидата за вицепрезидент, а инициативният комитет, в който до момента са се записали близо 200 души, ще стане ясен на 8 септември. Срокът за регистрацията в ЦИК е 14 септември, но окончателните имена на кандидатите за президент ще са ясни на 22 септември, когато хлопва мандалото за внасяне на имената им.

4 дни след обявяването на кандидатурата си Йотова получи подкрепата и на “Прогресивна България”. Тя бе обявена лично от лидера и премиер Румен Радев, който

я описа като “силен и опитен политик”

24 дни преди старта на предизборната кампания официално решението си да се включат в надпреварата за “Дондуков” 2 ще обявят и Андрей Гюров и Георги Кандев. Двамата ще го направят от родния си град Гоце Делчев. Те ще бъдат издигнати от инициативен комитет, но подкрепени от ПП и ДБ.

Ето и пълния текст на писмото на президента:

До Предеседателя на БСП,

До ИБ на НС на БСП,

До НС на БСП,

До българските социалисти,

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията.

Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за президент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен.

Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес.

Никога не бих пренаписала биографията си според политическата конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже.

Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял.

Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва.

Вашето доверие днес ми възлага най-голямата отговорност – да бъда кандидат за президент на България!

Ние знаем, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът. Държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам. Когато е болен, когато загуби работата си, когато остарява. Когато се тревожи дали детето му ще получи добро образование. Когато работи честно, но трудно стига до края на месеца. Когато има чувството, че никой не го чува.

Вярваме, че едно общество не е силно само когато икономиката расте. То е силно, когато хората му могат да живеят достойно. Когато трудът има стойност. Когато справедливостта не е дума от предизборна програма, а усещане във всяко наше действие.

Това не са идеи само от миналото. Това са въпросите на бъдещето. Защото светът става все по-богат и едновременно с това все повече хора се чувстват несигурни. Технологиите ни дават невиждани възможности, но много хора се страхуват, че ще останат ненужни. Имаме повече информация от всякога, а хората все по-често имат усещането, че никой не чува гласа им.

Искаме да оставим мирен свят, в който днешните и утрешни млади хора свободно ще живеят, ще развиват талантите си, ще отглеждат децата и ще управляват бъдещето.

И точно тук започва отговорността на политиката. Тук и аз виждам своята отговорност. Да върнем на българските граждани увереността, че имат значение. Да върнем смисъла на думата „заедно". И зная, че не съм сама!

В това съм вярвала и в това продължавам да вярвам.

Затова днес мога спокойно и с чиста съвест да кажа едновременно две неща:

Благодаря на Българската социалистическа партия за подкрепата за президентската ми кандидатура. За доверието! За отговорността, която ми давате с него! Дългът на президента е към България и към всеки български гражданин. И пред тези, които никога не са ме подкрепяли.

Аз така разбирам служенето на България – с честност към пътя, който съм извървяла, с независимост в решенията си и с отговорност към всеки български гражданин.

Благодаря ви!

Илияна Йотова