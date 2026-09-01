Явор Гечев, ПБ: Как цените да са адекватни? В министерствата никой не отговаряше за тях

"Цените не са достатъчно добри. Могат да бъдат оптимизирани още. Някои от хранителните продукти паднаха, но може и още." Това заяви Явор Гечев - депутат от ПБ и председател на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите.

"Ще ви кажа едно от откритията - знаете ли, че в Министерството на икономиката допреди няколко месеца, допреди месец, да речем - няма нито един човек, който да отговаря за цените. Нито в Министерството на земеделието. Има структури, които не си говорят. Така че ни чака много работа", каза Гечев пред bTV.

"Когато правихме данните за референтна стойност, един от най-големите проблеми в държавата е липсата на референтни данни - тоест на колко постъпват стоките в магазините, каква е съответната структура. Тепърва се оказа, че трябва да се работи много в държавата. Когато погледнеш Франция, там има много ясен модел. Има обсерватории, които обследват цялостния модел на цените, всеки един от акцентите. Без да се намесва на пазара, но гледа дали цените отговарят, или не отговарят на законодателството на свободната конкуренция", каза още той.

"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите. В крайна сметка не е съвсем нашият бюджет и не отразява съвсем нашите политики. Направихме редица законодателни инициативи, които все още вървят - избирането на техните наредби", заяви Гечев.

На въпрос какво им пречи, при положение че имат мнозинство и държат в ръцете си "и хляба, и ножа", той отговори: "Така изглежда на пръв поглед. Аз също съм по-нетърпелив, но имаме 35 г. наследство в структурата на икономиката, в структурата на българските производства, липса на пазарни отношения, липса на коопериране. Много неща липсват, но ние сме длъжни да поправяме. Някои мерки се направиха - част от тях сработиха много добре, други - не чак толкова. Но битката с цените си продължава."