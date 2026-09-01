Мъж остави колата си на бензиностанция в Сопот, на четвъртия ден подадоха сигнал за бомба

Управителят на обекта излъгал на телефон 112, след като от полицията 2 дни не реагирали на съобщенията му

Фалшивият сигнал за бомба в автомобил на бензиностанция в Сопот от 3 юни м.г. е подаден от управителя й, защото колата престоявала от дни там. Това става ясно от мотивите към решението на Районния съд в Карлово, с което подателят на невярното съобщение е глобен с 511 евро.

Около бензиностанцията на изхода за Карлово има паркоместа, но спирането на коли там е забранено за повече от час. Вечерта на 30 май м.г. обаче собственик на фолксваген решил да го остави на паркинга от съображения за сигурност - мястото е осветено, има и видеонаблюдение. Още същата вечер служители забелязали автомобила, на 2 юни въпросът стигнал и до управителя, на когото обяснили, че колата е там от няколко дни. Обадил се на полицейски инспектор, който му казал, че в момента не може да реагира, защото работи по друг случай. Попитал дали колата пречи, управителят обяснил, че не, но трябва да бъде вдигната оттам. После се обадил на телефон 112, откъдето пренасочили сигнала към Районното в Карлово. Обслужващият района обяснил, че е наясно със ситуацията, но в момента е ангажиран с друго.

На следващия ден управителят не издържал, отново набрал спешния телефон и казал: "Една кола седи от доста време и ме съмнява, че има бомба вътре в нея... Като гръмне тази бомба, какво ще стане с бензиностанцията?" На място бил изпратен незабавно полицейски екип, но взривно устройство не било открито.

Изправен пред съда, авторът на фалшивия сигнал не се признал за виновен.