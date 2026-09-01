Двама пострадаха при пожари за последното денонощие

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Двама души са пострадали при пожари за последните 24 часа.

Потушени са 125 огнища в страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Екипите на пожарната са реагирали на 180 сигнала за произшествия. С преки материални щети са 27 пожара, от които осем са били в жилищни сгради. Без материални щети са 98 пожара, от тях 58 са горели в сухи треви и храсти.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи.