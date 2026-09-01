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Един загинал и 23-ма пострадали при катастрофи за ...

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Един загинал и 23-ма пострадали при катастрофи за последните 24 часа

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Един човек е загинал, а 23-ма са пострадали при 24 тежки катастрофи в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си.

Три тежки и 34 леки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в София за последните 24 часа. Трима души са ранени, няма загинали.

От началото на август при 710 тежки пътни произшествия има 37 загинали и 873 пострадали.

От началото на годината 311 души са загинали, а 5571 са ранени при 4487 тежки катастрофи. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат 27 жертви на пътя повече.

 

Полиция

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