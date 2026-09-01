Два големи американски военни самолета на летището в София (Видео)

Два големи американски военни самолета са били на летище „Васил Левски" около 7 часа тази сутрин.

Самолетите са тук съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и са временно на летището в София, коментираха от министерството на отбраната пред "24 часа".

Летателните апарати са Lockheed C-130. Това е военно-транспортен самолет с четири турбовитлови двигателя. Проектиран е за транспорт на войски и товари. Използва се в над 40 модификации от повече от 50 държави.

"Никой не е забранил на американски самолети да кацат на което и да било гражданско летище. Тепърва предстои да виждате самолети не само на САЩ, а и на други съюзници, които ще кацат. Процедурата е дипломатическа", коментира военният министър Димитър Стоянов на 7 юли. Тогава бе заснет военнотранспортен С-17 Globemaster на американските ВВС на гражданското летище в София.

Самолетите на американските военновъздушни сили напуснаха авиобаза "Безмер" на 22 август. Тогава министър Стоянов заяви, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са извършвани мисии в южна посока.

Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република отново няколко пъти заплаши България заради самолетите.

В края на юли по предложение на правителството Народното събрание даде разрешение да дойдат до 8 самолета след спешна нота на САЩ от 17 юли, с която се поиска разполагането им (както и на до 250 военни). Целта - да подсигуряват логистично военните операции в Близкия изток. В крайна сметка обаче в базата пристигнаха само два самолета.

За първи път летящите цистерни дойдоха в България в края на февруари, когато нотата на Вашингтон гласеше, че става дума за участие само във военни учения. Допуснати бяха до 15 самолета с до 500 военни с краен срок на пребиваване 30 май. Бяха разположени на софийското летище редом до граждански самолети. Решението за първите самолети бе взето в последния ден на кабинета "Желязков". По-късно премиерът Радев разреши престоя им само до 30 юни.