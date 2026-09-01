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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23484449 www.24chasa.bg

Каякари от Созопол станаха "ловци на дронове"

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Георги Христов разказва как каякарите в Созопол са се превърнали в своеобразни "ловци на дронове". Кадър: bTV

Развлечението да влизаш с каяци в морето вече не е съвсем същото - каякарите от Созопол все по-често попадат на останки от военни дронове. Напоследък случаите зачестили много - намират крила, части от корпуси, двигатели. Последният случай е с изключително опасна находка - цял дрон с предполагаем боеприпас.

Забелязан е от Георги Христов, водач на групата каякари. Явно вече опитен "ловец на дронове", предположил, че отново става дума за такъв случай. Макар апаратът този път да се оказва цял. Христов спрял останалите от групата и се приближил сам от съображения за сигурност. Забелязал, че в предната част на дрона има конструкция, наподобяваща боеприпас. „Не знам какво е и не съм проверявал вътре, защото това не е желателно. Не съм експерт в тази област. Предположих, че е боеприпас", каза той пред bTV.

Каякарите извадили дрона на скалите, за да не се стигне до евентуален инцидент с плавателен съд.  Подали сигнал на телефон 112. Георги Христов разказва, че около три часа по-късно на място пристигнал катер на Военновъздушните сили, а след това дронът бил взривен.

Георги Христов разказва как каякарите в Созопол са се превърнали в своеобразни "ловци на дронове". Кадър: bTV

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