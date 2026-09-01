Мъж на 26 г. от Павликени е мотористът от удара с бус край Мусина, бори се за живота си

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26-годишен от Павликени е в тежко състояние след катастрофа на мотор и бус. Произшествието е станало в понеделник около 15 ч. на разклона за с. Мусина.

Той е управлявал мотоциклета и предприел маневра изпреварване на товарния автомобил, който в същото време предприел маневра завиване на ляво. Зад волана на буса бил 21-годишен от Свищов.

Мотористът е настанен за лечение във великотърновската болница с тежки травми и с опасност за живота. Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На двамата са взети кръвни проби за химичен анализ, съобщи полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.