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Пипнаха дрифтър в Свищов след сигнал от граждани

Дима Максимова

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Полиция спипа опасен дрифтър в Свищов Снимка: Дима Максимова

Полицаите в Свищов са хванали младеж, шофирал рисково и демонстративно в крайдунавския град, застрашавайки живота и здравето на гражданите, съобщи МВР.

За дрифтъра и опасните маневри е получен сигнал в полицейското управление около 19,30 ч. в понеделник. Към мястото е насочен полицейски екип, който е установил автомобила и водача му – 26-годишен от с. Свобода.

След извършена проверка е образувана преписка. 

Подготвяни състезания с мощни коли и дрифтове често вдигат накрак полицаите във Велико Търново.  Затова местна автошкола, полиция и власти започнаха организирани събития в контролирана среда на търновския автополигон.

Стотици шофьори, професионални състезатели и любители на джимкана – автомобилния спорт, при който се преодоляват препятствия, се събраха преди дни, за да участват в дрифт демонстрации.

Събитието обедини адреналина с каузата за повече безопасност на пътя.

Полиция спипа опасен дрифтър в Свищов

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