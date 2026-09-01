Пипнаха дрифтър в Свищов след сигнал от граждани

Полицаите в Свищов са хванали младеж, шофирал рисково и демонстративно в крайдунавския град, застрашавайки живота и здравето на гражданите, съобщи МВР.
За дрифтъра и опасните маневри е получен сигнал в полицейското управление около 19,30 ч. в понеделник. Към мястото е насочен полицейски екип, който е установил автомобила и водача му – 26-годишен от с. Свобода.
След извършена проверка е образувана преписка.
Подготвяни състезания с мощни коли и дрифтове често вдигат накрак полицаите във Велико Търново. Затова местна автошкола, полиция и власти започнаха организирани събития в контролирана среда на търновския автополигон.
Стотици шофьори, професионални състезатели и любители на джимкана – автомобилния спорт, при който се преодоляват препятствия, се събраха преди дни, за да участват в дрифт демонстрации.
Събитието обедини адреналина с каузата за повече безопасност на пътя.