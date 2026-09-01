Нова клетка на депото за отпадъци в Пазарджик е въведена в експлоатация

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Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Пазарджик е окончателно завършена и вече е въведена в експлоатация. Това съобщи кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

По думите му новото съоръжение е с капацитет от близо 1 милион тона отпадъци, което се очаква да гарантира необходимия капацитет за депониране за период от 12-14 години.

Новата клетка ще обслужва не само Пазарджик, но и общините Велинград, Пещера, Батак, Септември, Брацигово, Белово, Лесичово и Ракитово.

Проектът надгражда съществуващата инфраструктура на Клетка 1 и включва редица системи, предназначени да осигурят безопасната експлоатация на съоръжението. Сред тях са съвременна изолация, система за отвеждане на инфилтрата, управление на образуваните газове и наблюдение на подземните води.

Проектът е част от цялостната регионална система за управление на отпадъците и е реализиран в съответствие с българските и европейските технически изисквания.

Куленски коментира и отправяните през последните години предупреждения за възможна криза с депонирането на отпадъци.

„Неотдавна в Общински съвет хора, свързани с миналото на Пазарджик, отправяха внушения за опасност от екологична криза и за това как 9 общини няма да имат къде да извозват своите отпадъци", посочва кметът.

Според него с приключването на проекта тези опасения са преодолени, а Пазарджик вече разполага с една от най-новите и модерни клетки за депониране в страната.

„Това е мащабът, в който трябва да мислим за Пазарджик – не от днес за утре, а за години напред", заявява Петър Куленски.

Новата инфраструктура трябва да осигури по-голяма сигурност и устойчивост на системата за управление и депониране на неопасни отпадъци в региона през следващото десетилетие.