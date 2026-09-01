В Чирпан дачия блъсна детско автомобилче, прати 3-годишния му шофьор в болница

По първоначална информация на 31.08.2026 г. в 18,20 ч в РУ-Чирпан е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие в града на улица "Фридрих Енгелс". 50-годишен мъж при управление на лек автомобил "Дачия" при десен завой блъска с предната дясна част на автомобила детска акумулаторна кола, управлявана от 3-годишно момче, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Пострадало е детето, то е обслужено от ФСМП-Чирпан, откарано и настанено за лечение в болница в Стара Загора, без опасност за живота. 50-годишният водач е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати.

В РУ-Чирпан е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.