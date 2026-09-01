Парламентарната библиотека представя „Български хроники“ на Стефан Цанев за книга на месеца

Популяризират библиотечния и архивен фонд на Народното събрание

По инициатива на председателя на Народното събрание Михаела Доцова парламентарната библиотека ще представя всеки месец значимо произведение, което запознава с историята ни, оформя културното ни наследство и обогатява духовния ни живот. Книгата на месеца ще бъде предлагана от председателя на парламента и ще бъде достъпна за граждани в читалнята в сградата на Народното събрание на площад „Александър 1" №1. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Целта е да се популяризира богатият библиотечен и архивен фонд на парламента, както и да бъдат насърчавани гостите на институцията да открият нови творби, които провокират мисълта, вдъхновяват обществения дебат и дават визия за бъдещето.

През септември, когато честваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия и обявяването на Независимостта на България, библиотеката на Народното събрание представя „Български хроники". Четирилогията е първият избор на книга на месеца на председателя на парламента. С този епохален труд отбелязваме и 90 години от рождението на живия класик на българското слово големия писател и драматург Стефан Цанев, подчерта Михаела Доцова. СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Библиотеката събира архива на Народното събрание, а заедно с това комплектува книги и периодични издания на български и чужди езици от различни области на знанието – официални издания, справочници, речници и енциклопедии, правни, политически и исторически изследвания.