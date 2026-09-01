Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.

"Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев .

Че "Промяната" не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков . И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. "Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров . И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

За кандидатурата на Гюров и Кандев се спекулираше от месеци и беше потвърдена от различни представители на ПП и ДБ миналата седмица.

Това съобщи във фейсбук профила си лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев минути, след като Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално кандидатурите си за прецидент и вицепрезидент в Гоце Делчев.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.

"Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев .

Че "Промяната" не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков . И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. "Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров . И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

От ПП заявиха, че свикват своя национален съвет на 12 септември, за да вземе решение. От Да, БГ обаче не посочват кога ще съберат своите управленски органи.

От партията обявиха още, че тясното й ръководство ще свика заседание на Националния съвет, на което ще бъдат внесени кандидатурите на двамата. Там трябва да бъде взето решение дали ще ги подкрепят, но вече нееднократно от ръководството на партията дават заявки за подкрепа.

"Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес", заявяват от Да, БГ.

Това заявиха от "Да, България" минути, след като бившият служебен премиер и главен секретар на МВР обявиха от родния си Гоце Делчев, че влизат заедно в президентската надпревара.

Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната.

Ако искате да имаме държава, с която да се гордеем, ви призовавам да я изградите с нас, каза Гюров

България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а законът да се спазва от всеки, добави Кандев

От известно време ме питате ще участвам ли в надпреварата за държавен глава. Днес съм тук, за да ви отговоря: да, ще го направя. Ще го направим заедно с Георги Кандев.

Така бившият служебен премиер Андрей Гюров потвърди, че ще участва заедно със съгражданина си и бивш главен секретар на МВР в изборите за президент, които ще се проведат в края на октомври.

Двамата събраха медиите в родния си град Гоце Делчев.

Както "24 часа" вече писа, дълго чаканата кандидатура на двойката за президентските избори на 25 октомври бе обявена на 1 септември. Събитието бе излъчвано на живо в профилите на Гюров във фейсбук, инстаграм и Тик Ток. А минути преди да говорят, бившият служебен премиер дори качи стори в инстаграм, на което се виждаше как двамата с Кандев си говорят. Гюров и Кандев преди да обявят официално кандидатурите си КАДЪР: Инстаграм на Гюров

Гюров заяви, че с Кандев са добър тандем, защото самият той познава финансите, икономиката, науката и правенето на закони, а кандидатът му за вице - правото, прилагането на закона и как се взимат решенията на терен.

"Ние не сме кабинетни политици, а работещи граждани, доказали се на най-високите професионални позиции", категоричен бе ексслужебният премиер.

Той обясни, че са решили да се кандидатират, защото "страната ни е нещо, което обичаме безрезервно - както са я обичали Левски, Ботев, Гоце (Делчев) и Яне (Сандански)".

"Държавата ни днес е там, където възрожденците ни и поколения след тях мечтаеха да бъде - в голямото европейско семейство. Но сякаш нещо липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Тя трябва да обяснява своите решения на гражданите, да казва колко струват и да го прави открито, а не да се крие зад затворени врати. Да признава грешките си. Трябва да имаме държава, която разчита на можещите, вместо на лоялните на властта", каза Гюров.

Вдъхновило ги убеждението, че държавата трябва да бъде силна подкрепа на хората и да бъде успешна, колкото са успелите й граждани.

"Мечтата ми не е кариера, а единна и достойна България, която гради икономика на знанието и се уповава на най-ценния си капитал - хората. Ако искате да имаме държава, с която да се гордеем, ви призовавам да я изградите с нас", категоричен бе кандидатът за президент.

Двамата ще бъдат издигнати от инициативен комитет, но ще получат подкрепа от "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Със сигурност няма да се приеме протегнатата за пореден път ръка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обща кандидатура, разкриха източниците ни.

За инициативния комитет Гюров каза, че включва артисти, писатели, обществени личности.

"Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигнат своите цели. Това искаме да виждаме и в държавата", каза той.

"В него има хора, граждани, които не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого не дължим нищо, затова можем да казваме истината и на управляващите и на опозицията", допълни експремиерът.

"Говоренето пред медиите не ми е привично, по-лесно ми е да говоря с хората по площадите, на пътя. Застанах до Андрей Гюров, защото по време на съвместната ни работа разбрах, че е справедлив човек. Не го е страх да признава грешките си, не е само костюм в охрана, а човек", заяви Георги Кандев.

"Мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Знам как се изпълняват долу решенията, които се вземат горе. Искаме една богата и съвременна България, стъпила на традициите, но такава, която същевременно използва ежедневно модерните постижения на света", каза още той.

"Чудно ми е защо Гюров реши да рискува с мен, защото аз каквото казвам - правя. Възпитан съм да пазя и да бдя за закона. България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а законът да се спазва от всеки", категоричен бе бившият гл. секретар на МВР.

Двойката Гюров-Кандев бе потвърдена от различни представители на ПП и ДБ миналата седмица.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров. И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

Че "Промяната" не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков. И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. "Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков.

"Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.