Пиянски скандал и стрелба с пистолет в кюстендилско село разследва полицията. В понеделник вечерта е възникнал скандал между двама мъже в с. Еремия. Единият - 58-годишен, отправил заплаха за живота на другия – 61-годишен негов съселянин. Заплашеният се прибрал в дома си и възпроизвел няколко изстрела във въздуха със законно притежавания си пистолет.

Пристигналият на място полицейски екип е извършил оглед и в двора на 61-годишния са намерени 2 гилзи и патрон. Той е предал доброволно законно притежавания си пистолет с 10 боеприпаса. Изяснено е, че скандалът между двамата мъже е възникнал след употреба на алкохол.

На собственика на пистолета е направен тест за употреба на алкохол, а уредът е отчел 1.88 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан с полицейска заповед в ареста на РУ Кюстендил. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.