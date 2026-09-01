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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23484838 www.24chasa.bg

13-годишен причини два пожара в Тополовградско

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Пожар

Момче на 13 години от Тополовград е установено за причиняване на два пожара в общината, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

То е признало, че на 30 август следобед е изхвърлило запалена цигара в местността Зиберова чешма край село Орешник. Вследствие на пламъците тогава изгоряха 120 декара сухи треви и храсти. Четири екипа огнеборци гасиха пламъците.

В разговора с 13-годишния е станало известно още, че същия ден малко по-рано момчето е палило огън, за да си опече месо и е предизвикало пожар в местността Курията до Тополовград. Там пламъците обхванаха един декар иглолистна гора и 300 кв. м сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност.

Момче също на 13 години бе установено за пожара, който възникна на 23 август и обхвана около 14 000 декара в землищата на селата села Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.

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