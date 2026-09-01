17-годишен загина - затрупали го камъни в подстанция за вода в Ботевград

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17-годишно момче е загинало, след като е било затрупано от скална маса в подстанция за питейна вода във вилна зона "Чеканица", съобщиха от ОД на МВР - София.

Около 13.45 часа в понеделник в районното управление в Ботевград е постъпил сигнал за затрупан от скална маса човек в подстанция за питейна вода във вилна зона "Чеканица".

Местопроизшествието е посетено от следовател към Окръжна прокуратура-София. В изкоп на изграждащ се резервоар за вода е намерено тялото на 17-годишния младеж.

Смъртта на момчето е констатирана от екип на Спешна помощ. По случая е образувано следствено дело.

Загиналият е от Ботевград и към момента на инцидента е извършвал работа на обекта, съобщава Balkanec.bg.