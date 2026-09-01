"Промяната" се събират на 12 септември, решават за президентските избори

Националният съвет на „Продължаваме Промяната" ще проведе заседание на 12 септември и ще вземе решение относно президентските избори.

Това съобщи във фейсбук профила си лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев минути, след като Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално кандидатурите си за прецидент и вицепрезидент в Гоце Делчев.

"Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта", повтори пак Василев.

За кандидатурата на Гюров и Кандев се спекулираше от месеци и беше потвърдена от различни представители на ПП и ДБ миналата седмица.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров. И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

Че "Промяната" не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков. И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. "Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков.

"Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.