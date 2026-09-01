"Да, БГ" приветства кандидатурата на Гюров и Кандев, събират Националния си съвет

Приветстваме заявената днес готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев - за вицепрезидент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната.

Това заявиха от "Да, България" минути, след като бившият служебен премиер и главен секретар на МВР обявиха от родния си Гоце Делчев, че влизат заедно в президентската надпревара.

"Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес", заявяват от Да, БГ.

От партията обявиха още, че тясното й ръководство ще свика заседание на Националния съвет, на което ще бъдат внесени кандидатурите на двамата. Там трябва да бъде взето решение дали ще ги подкрепят, но вече нееднократно от ръководството на партията дават заявки за подкрепа.

От ПП заявиха, че свикват своя национален съвет на 12 септември, за да вземе решение. От Да, БГ обаче не посочват кога ще съберат своите управленски органи.

Двойката Гюров-Кандев бе потвърдена от различни представители на ПП и ДБ миналата седмица.

Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров. И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

Че "Промяната" не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков. И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната. "Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков.

"Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.