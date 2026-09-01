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При акция срещу гонките по пътищата врачанската полиция откри куп нарушения

Валери Ведов

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В нощта на неделя срещу понеделник на територията на районното полицейско управление във Враца бе проведена специализирана операция с цел ограничаване на предпоставките за организиране на гонки с мотори и автомобили. Проверени били 177 автомобили и мотори. Извършени са проверки на 265 души и са съставени 15 акта и 72 фиша по Закона за движение по пътищата, връчени са 6 електроннни фиша за превишена скорост.

Ченгетата се натъкнали на седем мотори и автомобили с демонтирани от водачите шумозаглушителни устройства. При шест автомобили са установени затъмнени с фолио стъкла. На бул. „Втори юни" във Враца бил спрян автомобил БМВ с транзитни регистрационни табели, управляван от 41-годишен мъж от гр.Враца. Пробата с техническо средство отчела положителен резултат за употреба на кокаин. Пробата за алкохол е положителна – 3,32 промили. Водачът е задържан в РУ Враца, съставен му е акт по ЗДвП и е издаден талон за медицинско изследване. Образувано е бързо полицейско производство.

Вечерта в неделя в района на фирма „Химко" бил спрян мотоциклетист, който на задна гума извършвал изпреварване на автомобил. Установено е, че водач на мотоциклета е 32-годишен мъж. В присъствието на свидетели му е съставен акт по ЗДвП. Глобата за това нарушение е в размер на 50 евро.

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