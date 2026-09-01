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Мъж, хвърлил нож по приятелката си: Ще те унищожа, ще те смачкам, ще те съсипя

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Мъжът причакал жената след работа и я намушкал с нож СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини 28-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жената, с която живее и й нанесъл телесна повреда. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 август около 00,20ч. в апартамент в София, обвиняемият Д.Х. се заканил спрямо жената, с която е във фактическо съпружеско съжителство, като казал „Ще те унищожа", „Ще те смачкам", „Ще те съсипя" като в същото време насочил и хвърлил нож срещу нея. Д.Х. удрял жената с ръце в гърба и я уцелил с ножа, вследствие на което й нанесъл лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор Д.Х. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Мъжът причакал жената след работа и я намушкал с нож СНИМКА: Pixabay

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