Мъж, хвърлил нож по приятелката си: Ще те унищожа, ще те смачкам, ще те съсипя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини 28-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жената, с която живее и й нанесъл телесна повреда. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 август около 00,20ч. в апартамент в София, обвиняемият Д.Х. се заканил спрямо жената, с която е във фактическо съпружеско съжителство, като казал „Ще те унищожа", „Ще те смачкам", „Ще те съсипя" като в същото време насочил и хвърлил нож срещу нея. Д.Х. удрял жената с ръце в гърба и я уцелил с ножа, вследствие на което й нанесъл лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор Д.Х. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.