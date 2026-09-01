Заради отсъстващи адвокати отложиха делото срещу екскмета на Кърджали

Окръжният съд в Кърджали отложи за 7 октомври разглеждането на делото срещу бившия кмет на родопския град инж. Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

Причината бе неявяването на двамата адвокати на Хасан Азис, които предварително бяха уведомили съда за отсъствието си. Самият Азис, както и другите обвиняеми, присъстваха.

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десетима свидетели, но от всички тях се явиха само едно вещо лице и петима свидетели, пише БТА.

Според обвинението Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител на общинската администрация, са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д. Д. и П. В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П. В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д. Д.

Помолен за коментар след отлагането на делото, Хасан Азис каза, че очаква и има желание делото да приключи в рамките на разумния срок.

„Най-голям интерес от това дело да приключи имам аз и другите колеги, за да се направят следващите заключения и истината да излезе наяве", коментира Азис. Той допълни, че вярва в съда и в безпристрастността му по случая.

„Както и че няма да се влияе по никакъв начин от обществено-политическите настроения и желания на определени хора и лидери", каза още бившият кмет на Кърджали.