Започна изграждането на нов парк в столичния ж.к. „Младост 3"

Васил Терзиев: „Посоката ни е ясна – качествената зелена среда да бъде част от ежедневието във все повече квартали на София"

„Половин век по-късно имаме възможност да довършим онова, което през 70-те години е останало само като замисъл – да дадем на "Младост 3" още едно голямо зелено пространство за живот." С тези думи кметът на София Васил Терзиев даде официален старт на строителните дейности по изграждането на новия парк в район „Младост". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектът предвижда създаването на модерно градско пространство с детска площадка, спортна площадка, зона за събития и интерактивен сух фонтан. В рамките на строителството ще бъде изградено съвременно парково осветление, видеонаблюдение за сигурност на посетителите и изцяло нова алейна мрежа с разнообразни декоративни настилки. Строителните дейности се изпълняват от фирмата „Надежда Ви Строй" ЕООД по договор, сключен на 20 юли 2026 г.

"Докато се подготвях за днешния ден, попаднах на разказ на Петър Междуречки, кмет на София между 1978 и 1986 г., за времето, когато се изгражда „Младост". Кварталът е замислен като модерно място за живот с много зелени пространства. Но София расте бързо, нуждата от жилища е огромна и първо е трябвало да бъдат осигурени домове за хората. За парковете, спортните зони и местата за отдих средствата не стигат," каза Терзиев,

Общата стойност за изпълнението на целия парк възлиза на 1 325 232 евро. Проектът е финансиран изцяло от бюджета на Столичната община.

„Това е част от по-голямата ни работа за зелената система на София. Само тази година инвестираме близо 7 милиона евро в изграждането и основното обновяване на паркови пространства. Работим по парк „Хиподрума", градина „Свети Никола" и Южния парк. След 16 години решихме спора за „Кукуряк" и отворихме пътя за нов парк в „Овча купел". Връщаме към живот и парк-музей „Врана", каза още столичният кмет.

Новото зелено пространство ще се простира на близо 17 декара – площ, почти колкото тази, върху която е разположена сградата на НДК. В парка ще бъдат засадени над 150 големи едроразмерни дървета от устойчиви видове, 1348 декоративни храсти, 2643 многогодишни цветя и 4281 почвопокривни тревни видове. На определеното за това петно се проектира и първата в района модерна асфалтова пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове, като успоредно се планират и нови велоалеи за безопасен и лесен достъп на гражданите с колела.

Заместник-кметът по околна среда Николай Неделков акцентира върху дългосрочното значение на проекта:

„Много по-вълнуващ ще бъде следващият голям момент – денят на официалното откриване. Защото тогава, след като микрофоните утихнат и официалните изказвания приключат, този парк най-после ще оживее. Тогава по тези алеи ще се обелят първите детски колена. Тогава новите пейки ще чуят първите споделени младежки тайни. На голямата сцена в зоната за събития ще се щракнат първите щастливи семейни снимки. А по сенчестите алеи ще се появят първите бебешки колички, в които децата заспиват на чист въздух".

Управителят на фирмата-изпълнител Владимир Йорданов потвърди техническата готовност на строителния екип:

„Нашите строители са мобилизирани на терен и започваме дейностите веднага. Осъзнаваме голямото значение на проекта за жителите на „Младост" и поемаме пълна отговорност да го изпълним качествено, професионално, при строго спазване на сроковете и мерките за безопасност на обекта".

Планирано е проектът да бъде изцяло реализиран в рамките на шест работни месеца. Строителите ще използват хубавото време през оставащите месеци на 2026 г., за да изградят изцяло алейната мрежа, сухия фонтан, сцената, трибуната, фитнеса на открито и детската площадка, като успоредно с това ще бъдат оформени и зелените площи. През първите месеци на следващата година, при подходящи метеорологични условия, ще бъде монтирано цялото парково оборудване и ще се извърши финалното залесяване на зелените площи.

„Благодаря на жителите на „Младост" за търпението, на районната администрация и на всички, които работиха, за да стигнем до днешния ден. Пожелавам ни следващия път, когато се съберем тук, около нас да има дървета, деца, колела, хора на тревата и един пълен с живот парк", обобщи кметът Васил Терзиев.