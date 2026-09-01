Пиян шофьор катастрофира с пикап без номера в сливенско село

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64-годишен мъж с 2,42 промила алкохол е задържан, след като е катастрофирал с пикап в село Ябланово, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Сливен. Инцидентът е станал на 31 август около 20:50 часа.

Автомобилът е бил без регистрационни номера.

Водачът е получил нараняване на глезена, без опасност за живота. Няма други пострадали при инцидента.

Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат от 2,42 промила.

Автомобилът е иззет от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.