76-годишен мъж е в болница след удар от автомобил в Смолян

76-годишен мъж е пострадал при пътен инцидент, станал днес около 11:00 часа в Смолян, в района на пешеходната пътека при спирка „Здравец".

По първоначални данни пешеходецът е бил блъснат от лек автомобил с пловдивска регистрация, управляван от 73-годишен водач.

Пострадалият е транспортиран до болницата за преглед, като предстои да бъде изяснено състоянието му.

След инцидента движението в района е затруднено и се регулира от полицейски служители.

На водача е извършен тест за употреба на алкохол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.