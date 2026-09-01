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76-годишен мъж е в болница след удар от автомобил в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

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След инцидента движението в района е затруднено и се регулира от полицейски служители.

76-годишен мъж е пострадал при пътен инцидент, станал днес около 11:00 часа в Смолян, в района на пешеходната пътека при спирка „Здравец".
По първоначални данни пешеходецът е бил блъснат от лек автомобил с пловдивска регистрация, управляван от 73-годишен водач.
Пострадалият е транспортиран до болницата за преглед, като предстои да бъде изяснено състоянието му.
След инцидента движението в района е затруднено и се регулира от полицейски служители.
На водача е извършен тест за употреба на алкохол. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват.

След инцидента движението в района е затруднено и се регулира от полицейски служители.

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