Жена е пострадала при катастрофата на пътя Бяла - Плевен

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Жена е пострадала при пътен инцидент на главен път Бяла - Плевен.

Произшествието е станало около 10,30 ч. в участъка между разклоните за селата Овча Могила и Горна Студена.

По първоначална информация челно са се ударили лек и товарен автомобил. Пострадалата е водач на лекия автомобил.

Към момента участъка на катастрофата е затворен за движение на автомобили.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути през селата Овча Могила и Горна Студена.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство.