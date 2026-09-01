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6-годишно дете с травма на главата след падане от тротинетка

Диана Варникова

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Тротинетка Снимка: 24 часа

Шестгодишно дете от велинградското село Биркова е пострадало при нерегламентирано управление на електрическа тротинетка. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В РУ-Велинград бил получен сигнал от филиала за спешна медицинска помощ в курортния град. Там е постъпило за преглед 6-годишно дете от велинградското село Биркова. По първоначални данни детето е паднало на улица в селото от индивидуалното електрическо превозно средство и е получило сериозна травма на главата.

То е траспортирано за лечение в УМБАЛ "Свети Георги". По случая се води досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Тротинетка

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