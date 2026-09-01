Стоянов за US самолетите на летището в София: Преекспонира се, няма никакъв риск

Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира американските военни самолети на летището в София.

"Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам, защото ми задавате непрекъснати въпроси за самолети. Това са от GAT, т.е. General Aviation Traffic, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на абсолютно всички съюзни държави. Те имат право да използват летищата и т.н. за време за дозареждане, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време, и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило. Просто след пребазирането на самолетите цистерни започна да им се дава много по-голямо внимание и интерес. И въпросът, разбира се, идва към Министерството на отбраната, защото щом е военен самолет, това е ясно, че към нас ще дойдат. Това е трафик, който изпълняват военни самолети. На всички съюзници. Така че нека спокойно да поглеждаме на тези неща и няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност", категоричен бе той.

На въпрос относно уверението от премиера Румен Радев, че повече няма да се използва гражданското летище за военни самолети и те трябва да бъдат пребазирани на военно, Стоянов отговори така:

"Това, което и премиерът каза, беше по отношение на самолетите-цистерни, които участваха в логистични операции по подръжка на операцията в Близкия изток. Но в крайна сметка, пак казвам, това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ICAO. Така че, когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Имаше случаи на техническа неизправност. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно, няма притеснение в това отношение".

Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия в София днес.

Както "24 часа" по-рано днес съобщи, два големи самолета Lockheed C-130 на американските ВВС са на летището в София.

От министерството на отбраната заявиха, че самолетите са тук съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и са временно на летище "Васил Левски.

Lockheed C-130 е военно-транспортен самолет с четири турбовитлови двигателя. Проектиран е за транспорт на войски и товари. Използва се в над 40 модификации от повече от 50 държави.

Самолетите на американските военновъздушни сили напуснаха авиобаза "Безмер" на 22 август. Тогава министър Стоянов заяви, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са извършвани мисии в южна посока.

Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република отново няколко пъти заплаши България заради самолетите.

В края на юли по предложение на правителството Народното събрание даде разрешение да дойдат до 8 самолета след спешна нота на САЩ от 17 юли, с която се поиска разполагането им (както и на до 250 военни). Целта - да подсигуряват логистично военните операции в Близкия изток. В крайна сметка обаче в базата пристигнаха само два самолета.

За първи път летящите цистерни дойдоха в България в края на февруари, когато нотата на Вашингтон гласеше, че става дума за участие само във военни учения. Допуснати бяха до 15 самолета с до 500 военни с краен срок на пребиваване 30 май. Бяха разположени на софийското летище редом до граждански самолети. Решението за първите самолети бе взето в последния ден на кабинета "Желязков". По-късно премиерът Радев разреши престоя им само до 30 юни.