Пловдив се сдоби с първите електробуси, докарани от Германия (Снимки)

Те са чисто нови, 12-метрови, безшумни, с две врати и 90-местни

Ще бъдат пуснати по една линия, а следващата стъпка е да закупим още 10, посочи превозвачът Петко Ангелов

Пловдивчани за първи път ще се возят на електробуси в градския транспорт. Превозвачът Петко Ангелов, който обслужва линиите в града, изпревари общината и докара първите два от общо 8, закупени от Германия. Те са чисто нови, 12-метрови, с две врати, безшумни и местата заедно с правостоящите са до 90. Градската управа пусна поръчка за покупка на 20 електробуса на стойност 10 млн. евро без ДДС, но три фирми са обжалвали и тя е в Комисията за защита на конкуренцията. Може да минат години, докато процедурата тръгне.

Ангелов вече закупи 8 и прави заявка за още 10.

"Пловдив досега не е имал такива превозни средства. Правим го за удобство на пътниците и за чистотата на въздуха", обясни пред "24 часа" бизнесменът.

На първите тестове присъства и собственикът на "Евробус електрик мобиле" Томас Кристиан Сейтз от Берлин. Той увери, че до 16 септември ще дойдат още четири, а последните два - до края на месеца. Електробусите са 12-метрови, с две врати, 90-местни с правостоящите. Снимка: Радко Паунов

"Ще ги пуснем да обслужват една линия, която минава през центъра на града. Общината трябва да определи коя да бъде", допълни Ангелов. По думите му инвестицията е сериозна, всеки автобус е на стойност 500 000 евро.

"Намерението ни е да закупим още 10 електробуса и да могат да вървят по още една линия - общо две в Пловдив", допълни той.

Според производителя предимствата са, че са напълно електрически, а конструкцията е изцяло алуминиева, което ги прави много леки. Могат да бъдат експлоатиране цял ден с едно зареждане, тъй като пробегът е до 350 км. За момента са изградени 4 станции, а зареждането трае два часа и половина.

"Ако добивате енергия от слънцето, може с нея да зареждате рейсовете и така ще бъде още по-екологично", уточни немският бизнесмен. "Намерението ни е да закупим още 10 електробуса и да могат да вървят по още една линия - общо две в Пловдив", допълни Петко Ангелов (вляво). Снимка: Радко Паунов

Той е категоричен, че електробусите са 100% немски инженеринг. "50 на сто от частите им са немски, но корпусът е сглобен в Китай, батериите също са произведени там, както на "Порше", "Ман" и "Тесла". Това обаче не ги прави китайски. "Мерцедес" повече от 20 г. се сглобява автобуси в Турция, което не означава, че са турски", посочи Томас Кристиан Сейтз.

Според Петко Ангелов инвестицията никак не е малка и се надява пътниците да пазят. Но намеква, че и общината трябва да помисли за компенсациите.

"Горивата поскъпнаха значително. На месец имаме допълнителни разходи от 200 000 евро. А билетът продължава да е с цена от 50 цента. Решение на общината е как да ни компенсира", заяви превозвачът. По думите му годишната сума, която получават, е 8 млн. евро без ДДС, която не е достатъчна.