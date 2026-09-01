Захвърленото на сметището в Шишманци бебе било здраво и износено дете

Разследващи проверяват по болниците за скорошни раждания, но има и жени, които стават майки вкъщи

Захвърленото на сметището в Шишманци бебе не е родено преждевременно, било здраво и износено дете, научи "24 часа". Разследващите проверяват по болниците в Пловдив и региона за скорошни раждания и всичко наред ли е с децата, но казват, че има и случаи, в които жени избират да станат майки вкъщи и въобще не опират до здравно заведение. При такова раждане полицаите трудно ще стигнат до родилката, освен ако не се появи здравословен проблем и не й се наложи да търси лекарска помощ.

В случая е сложно да се стесни периметърът, защото депото в Шишманци се ползва от общините Пловдив, Раковски, Брезово, "Марица", "Родопи", Стамболийски, Съединение, Кричим и Перущица, т. е. трупът на момчето може да е бил изхвърлен във всяка от тях. Разследващите не изключват и възможността тялото на детето да е транспортирано и от друга част от страната и поставено в контейнер, който после да е бил разтоварен на сметището в Шишманци.

Работи се по всички възможни версии, включително и детето да е родено от проститутка, която е искала да се отърве от него. Допуска се и че извършителят или извършителката може вече да е в чужбина.

Сигналът за открит труп на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци е получен на 26 август т.г. Досъдебното производство е под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.