Енчо Керязов: Ще продължим подкрепата за спортните училища

Спортът трябва да е приоритет за всички нас. Наш дълг е да дадем на младите ни спортни таланти условията, в които да развиват своя потенциал и да преследват големите си мечти. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на тържественото откриване на новата учебна година в Спортно училище „Майор Атанас Узунов" в град Русе.

Министър Керязов официално откри обновената сграда на училището. Модернизацията е извършена по проект „Модернизация и реконструкция на инсталации в сградите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов"", финансиран от министерството на младежта и спорта на стойност 1 495 337 евро.

На тържествената церемония присъстваха директорът на училището Евгени Недев, представители на местната власт, учители, треньори, родители и ученици, съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

"Вашето училище наистина е специално и всички вие трябва да бъдете горди с него. От тук са започнали спортния си път легендарни български спортисти, които са прославили Русе и са записали България в световната история на спорта. Тук не се провежда само учебен и тренировъчен процес, тук ще изградите характер и ще придобивате най-ценните морални качества - уважението към вашите преподаватели, треньори, родители, партньори и противници", каза още министър Керязов.

Той подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя спортните училища и да работи за подобряване на условията за обучение, подготовка и развитие на младите спортни таланти.

В рамките на посещението си в Русе министър Керязов проведе срещи и с областния управител на Русе проф. д-р Любомир Владимиров, заместник-областния управител д-р Валери Йорданов, заместник-кмета по образование и култура Енчо Енчев, заместник-кмета по младежта и спорта Борислав Рачев и народни представители от 52-то Народно събрание. С тях той обсъди развитието на спортната инфраструктура в региона, подкрепата за младите спортисти и възможностите за взаимодействие между държавната и местната власт за създаване на по-добри условия за спорт и спортно образование.

"Спортът трябва да бъде национален приоритет и национална политика. Като областен управител вярвам, че държавата трябва да бъде близо до хората и особено до младите. Трябва да създаваме условия, а не да поставяме препятствия, да инвестираме дългосрочно, а не да действаме кампанийно, както често се е случвало досега. Необходимо е да оценяваме успеха не само по това колко средства сме изразходвали, а по това какво сме променили с тях" посочи областният управител проф. Владимиров.

В рамките на откриването на учебната година Министър Керязов отличи Даниела Недева и Евгени Недев за техния принос към развитието на спорта, като удостои Недева със званието „Почетен възпитаник и изявен спортист", а Недев - със званието „Заслужил треньор" на СУ "Майор Атанас Узунов".