По 15 евро на човек за верен изборен протокол, въпреки машинното гласуване

И на тези избори членовете на секционните избирателни комисии ще получават по 15 евро за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще е машинно и устройствата ще отчитат резултата.

Тази практика беше въведена като допълнителен стимул за СИК-овете, тъй като редовно протоколите да пълни с грешки и това забавя официалните резултати, а и със сигурност води и до изкривяване, макар и минимално. Проблемът не е толкова с броенето, колкото с това, че самите членове на комисии не разбират добре самия протокол. Но той беше многократно опростяване, а и сега с машинното гласуване няма да им се налага да смятат и броят и ще имат повече време за протокола. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за самия изборен ден. Плаща се отделно, ако отиде да реди секцията в събота, да занесе чувала в РИК в неделя вечер, както и ако протоколът на секцията му е бил верен.

Симулатор за машинно гласуване ще бъде добавен към приложението, което предлага упражнения за попълване на протокол.

Целта на ЦИК е да осигури ясен и прозрачен избор при стриктното спазване на Изборния кодекс, обясни председателят на ЦИК Георги Хорозов.

Утре започва регистрацията на партиите за изборите и ще продължи до 9 септември. До 22 септември ще е регистрацията на самите кандидати, а на 23 септември ще бъде жребият за номерата в бюлетината.

12 800 машини ще бъдат ремонтирани. Там, където има по-голям поток от граждани, ще има по две. Около 300 машини ще бъдат изпратени в чужбина, а други две са определени за демонстрации.