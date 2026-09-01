Само най-малкият от новите задържани за убийството на Георги обжалва ареста си засега

Адвокатът му оспорил най-тежката мярка още в деня на произнасянето, после внесъл още 3 допълнения

Само най-малкият от новите трима задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм обжалва ареста си засега. Той още е на 15 години. Адвокатът му Георги Георгиев е пуснал първата жалба още в петък - в деня на произнасянето на Окръжния съд, след това е внесъл още 3 допълнения към нея във втората инстанция.

Другите двама от втората група арестувани са на по 17 години. Единият от тях е с обвинение и за побой над непалци в края на юли. Първоначално за убийството бяха задържани петима младежи - три момчета и две момичета. Сега обвиняемите за тежкото престъпление са общо 8.

Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август т. г. Той бил примамен от 17-годишна от Стара Загора, която му се представила за момиче на 15. Тя и нейната компания отшили на срещата на хълма с идеята да ловят педофили и подложили Георги не нечовешки изтезания - ритали го, удряли го, използвали главата му като пепелник, унижавали го и му се подигравали. После се снимали триумфиращи до ранения мъж. След това му взели 30-те евро, които носел у себе си, и отишли да си купят дюнери, водка и енергийни напитки. Георги още бил в съзнание и започнал да слиза от тепето, срещнал баща, който разхождал детето си. Другият мъж извикал помощ, но пребитият починал по-късно в болница.