Хастара и Пуйката на свобода, използваха последните промени в закона

Сочените за супер оборотни автокрадци Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов - Пуйката вече са на свобода, часове след като бяха задържани в неделя вечер, научи "24 часа" от Софийския районен съд.

Двамата бяха обвинени в кражба на беемве. Мярката им за неотклонение е трябвало да се гледа в Софийския районен съд във вторник. те обаче са излезли ден по-рано - понеделник. Любопитен детайл е, че Хастара и Пуйката са се възползвали от последните промени в НПК, които дават възможност да се обжалва и прокурорското задържане до 72 часа. Именно това са направили Колев и Кирилов. Всъщност съдът не се е произнесъл по тяхната мярка, а по прокурорското задържане.

Досега имаше възможност да се обжалва 24-часовото полицейско задържане. А след като прокуратурата налагаше арест до 72 часа, се гледаше директно мярката за неотклонение. Преди лятната ваканция депутатите гласуваха, че вече може да се обжалва пред съда и прокурорското постановление за задържане до 72 часа, както е в редица европейски държави. Вероятно това са направили Хастара и Пуйката.

Мотивите на съда ще станат ясни утре.