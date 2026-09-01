Повишава се нивото на Дунав в нашия участък

Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Най-сериозно е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра - със седем сантиметра. При Русе нивото се е покачило с пет сантиметра, при Свищов е с три сантиметра, при Оряхово е с два сантиметра, а при Лом - със сантиметър. Понижение е отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с два сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" вчера следобед в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа, която е извън корабоплавателния път. "Преминаването в района е възможно за единични кораби при повишено внимание. Били са направени няколко опита за отсядане на баржата, които ще продължат и днес", обясниха от ИАППД.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Край Русе нивото на реката днес е минус 110 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с два сантиметра, пише БТА.