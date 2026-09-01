Димитър Стоянов: Развитието на военното образование е мой основен приоритет

„Днес на България са необходими нови, силни и решителни лидери, възпитани в духа на националните идеали и европейските ценности. Затова един от основните приоритети в работата на моя екип е развитието на българското военно образование, с фокус върху изграждането на лидерите на утрешния ден, извличането на поуките от съвременните войни и внедряването на новите технологии в обучението и подготовката". Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски". По традиция той изнесе и първата академична лекция, в която очерта приоритетите и предизвикателствата пред националната отбранителна политика. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Министър Стоянов акцентира върху решимостта на правителството да осигури максимално добри условия за развитие на българските въоръжени сили. „В рамките на нашия мандат ще насочим усилията към хората в отбраната, укрепването на отбранителните способности, изпълнението на съюзните ни ангажименти и по-ефективното използване на ресурсите", каза той.

Като конкретни посоки на работа министър Стоянов посочи подобряване на социалния статус на военнослужещите, активната подкрепа за семействата им и стимулиране на кариерното им развитие.

„Активното участие и изпълнение на поетите съюзни ангажименти е от ключово значение за българската отбрана в рамките на колективната", каза министър Димитър Стоянов и добави, че България е един от малкото съюзници, които вече имат утвърден Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5 % от БВП до 2035 г.

Две са основните категории инвестиции в него. Първата са основни разходи за отбрана, не по-малки от 3.5% от БВП годишно, които трябва да бъдат достигнати плавно до 2035 г., за осигуряване на основните отбранителни потребности и за изпълнение на Целите за способности на НАТО. Втората група са свързани с отбраната и сигурността разходи от 1.5% от БВП годишно, които следва да се инвестират в дейности като защита на критичната инфраструктура, киберотбрана, осигуряване на гражданска готовност и устойчивост, иновации и укрепване на отбранително-индустриалната база.

В изпълнение на разчетите, тази година основните разходи за отбрана трябва да достигнат до 2,15% от БВП, а в периода на мандата на правителството, както следва: 2,33% за 2027 г., 2,55% за 2028 г., 2,65% за 2029 г. и 2,85% за 2030 г.

„Ще продължим да участваме в мисии и операции на ЕС и НАТО. Работим за реализирането на инициативи, свързани с развитието на многонационални структури на наша територията и в рамките на регионалното сътрудничество със съюзнически държави. Предстои ни да развиваме способности за поддръжка като страна домакин, да подобряваме военната мобилност и да развиваме военната инфраструктура в подкрепа на многонационални съюзнически формирования и дейности в рамките на НАТО", каза още министърът на отбраната.

В лекцията си той постави акцент и върху процесите на превъоръжаване и модернизация, като посочи, че мащабните инвестиции приоритетно се насочват към придобиването на модерно въоръжение и техника с активно включване на българската отбранителна индустрия. „Нашата амбиция е България да има конкурентноспособна на европейските и световните пазари отбранителна промишленост, с акцент върху новите технологии и иновациите", подчерта министър Стоянов.

Предстои разработването на нова Програма за инвестиции в отбраната до 2035 г., която ще замени сега действащия документ, като се вземат предвид финансовата рамка и реализацията на проектите по инструмента на ЕС SAFE. „Амбицията ни е до март 2030 г. успешно да бъдат приключени всички проекти, включени в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на SAFE, както и пълното усвояване на отпуснатите заемни средства", каза още министър Стоянов.

Той пожела успешна академична година на всички обучаеми и преподавателския състав на Военната академия.