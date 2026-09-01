Радан Кънев за Гюров: Този път волята на гражданите издигна безспорна кандидатура

ДСБ свикват колективните си органи на 11 септември - решават за подкрепа за двойката Гюров - Кандев

Решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати, подкрепени от инициативен комитет, е добра, и отдавна очаквана, новина. То отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. И нека го кажа направо - и на моите лични очаквания и надежди. Участвал съм в много кампании за президентски избори. И това е първият случай, когато не партиите изненадваме симпатизантите си с кандидат, договорен в централите. Този път волята на гражданите доведе до издигане на безспорна кандидатура.

Това написа във фейсбук лидерът на ДСБ Радан Кънев, след като по-рано днес бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият гл. секретар на МВР Георги Кандев обявиха, че се кандидатират за президенте и вицепрезидент на изборите на 25 октомври.

"Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи - не само партийни привърженици. На всички, които искаме България да бъде истинска демокрация, честна пазарна икономика, справедливо и богато общество, важна част от все по-силна и по-единна Европа. Всички, които разбираме, че централизацията на цялата власт в държавата в две ръце не води нито до справедливост, нито до свобода, нито до богатство. Всички, които знаем, че сме силни като част от свободния свят, а не като селски тарикати, които търгуват стари и нови зависимости. И вярвам, че тези хора сме мнозинство", категоричен е Кънев.

В поста си във фейсбук лидерът на ДСБ обяви, че колективните органи на партията трябва да вземат и официално решение, затова на 11 септември (петък) Националното ръководство и Изпълнителната комисия на партията ще се съберат, за да вземат решение.

"Като познавам настроенията на актива ни, нямам никакво съмнение какво ще бъде решението", допълва Радан Кънев.

По-рано днес и от "Продължаваме промяната", и от "Да, България" приветстваха кандидатурите на Гюров и Кандев и обявиха, че ще свикат колективните органи на партиите си, за да могат те да излязат с официално решение дали ще ги подкрепят.

От ПП заявиха, че свикват своя национален съвет на 12 септември, за да вземе решение. От Да, БГ обаче не посочват кога ще съберат своите управленски органи.

Двойката Гюров-Кандев бе потвърдена от различни представители на ПП и ДБ миналата седмица.